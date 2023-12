Trzeci zwiastun musicalu ''Kolor purpury'' 0

Studio Warner Bros. Pictures wypuściło trzeci i ostatni zwiastun swojej nowej adaptacji powieści Alice Walker Kolor purpury.

Nowa wersja powstała w konwencji musicalu i została nakręcona przez Blitza Bazawule, dla którego jest to pierwsze tak wielkie dzieło w karierze. Gwiazdami produkcji są Taraji P. Henson, Danielle Brooks, Colman Domingo, Corey Hawkins, H.E.R., Halle Bailey, Aunjanue Ellis-Taylor i debiutująca Fantasia Barrino. Scenariusz napisał Marcus Gardley.

Historia osadzona we wczesnych latach 1900 rozgrywa się na przestrzeni czterech dekad i opowiada o życiowych zmaganiach Afroamerykanki imieniem Celie mieszkającej na południu.

Nettie i Celie to dwie młode siostry, które nieustannie marzą o nowym życiu, poza codzienną dyskryminacją i niesprawiedliwością, z którą się spotykają. Główną bohaterką jest Celie. Kobieta opowiada historię swojego życia, w którym non stop jest ofiarą, najpierw z rąk ojca, potem męża. Odnalezione listy jej siostry dają kobiecie siłę do zmian i rozpoczęcia nowego życia.

Kinowa premiera filmu 25 grudnia tego roku. Do naszych kin Kolor purpury wejdzie dopiero 22 marca 2024 roku.

Kolor purpury został już wcześniej zekranizowany przez Stevena Spielberga w 1985 roku. Produkcja ta była nominowana do 11 Oscarów.

Źrodło: Dark Horizons