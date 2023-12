Nie żyje odtwórca roli kapitana Holta. Andre Braugher zmarł mając 61 lat 0

11 grudnia po krótkiej chorobie zmarł Andre Braugher, aktor który występował zarówno w produkcjach telewizyjnych, pełnometrażowych, ale i na teatralnej scenie. Miał 61 lat.

Przedstawiciel zmarłego aktora podał przyczynę jego śmierci. Braugher zmarł kilka miesięcy po zdiagnozowaniu u niego raka płuc.

Braugher na długo zostanie zapamiętany dzięki roli detektywa Franka Pembletona w klasycznym serialu dramatycznym z połowy lat 90. Wydział zabójstw Baltimore oraz dzięki swojej nieco nowszej roli kapitana Raymonda Holta w serialu komediowym Brooklyn 9-9.

Aktor po raz pierwszy dał się zauważyć w filmie, grając kluczową rolę u boku Matthew Brodericka i Denzela Washingtona w filmie Chwała Edwarda Zwicka w 1989 roku. Zaraz potem zagrał w serii filmów telewizyjnych Kojak.

Braughter na swoim koncie ma występy w takich produkcjach jak Lęk pierwotny, Miasto Aniołów, Mgła czy Częstotliwość. Jego ostatnim występem była rola ekstrawaganckiego Ri’Charda Lane’a w serialu Sprawa idealna. Był on także w trakcie zdjęć do 8-odcinkowego serialu kryminalnego The Residence, którego produkcja jeszcze nie ruszyła po wstrzymaniu jej z powodu strajków.

