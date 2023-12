Mads Mikkelsen jako Ludvig von Kahlen w zwiastunie historycznego dramatu ''Bękart'' 0

Magnolia Pictures prezentuje nową zapowiedź historycznego dramatu Bękart, w którym to wielokrotnie nagradzany aktor Mads Mikkelsen wciela się w zdeterminowanego i dotkniętego biedą bohatera wojennego kapitana Ludviga Kahlena.

W połowie XVII wieku duński król Frederik V ogłasza, że dzikie wrzosowiska Jutlandii powinny zostać oswojone, uprawiane i skolonizowane, aby cywilizacja mogła się rozprzestrzeniać i generować nowe podatki dla domu królewskiego. Nikt jednak nie odważył się zastosować do dekretu króla, gdyż to opuszczone miejsce nawiedzane jest przez wygłodniałe wilki, rozbójników i brutalną, bezlitosną naturę. Jednak późnym latem 1755 roku wjechał w te rejony samotny i zdeterminowany żołnierz Ludvig von Kahlen (Mads Mikkelsen) podczas swojej upartej pogoni za marzeniem życia. Wrzosowisko albo przyniesie mu bogactwo i zaszczyty, których od dawna szukał, m.in. zdobycie tytułu szlacheckiego albo go pokona… Z czasem przyłącza się do niego pewna para, która uciekła ze szponów okrutnego Frederika V i razem zaczynają tworzyć małą społeczność w tym niegościnnym miejscu. Ten jednak nie daje za wygraną i w końcu dojdzie do konfrontacji między nim a Kahlenem. Ta będzie równie brutalna co emocjonująca.

Bękart wyreżyserowany został przez Nikolaja Arcela, który jest także współautorem scenariusza wraz z Andersem Thomasem Jensenem. Napisali go na podstawie powieści Idy Jessen The Captain and Ann Barbara. Obsadę uzupełniają Amanda Collin, Gustav Lindh, Simon Bennebjerg i Melina Hagberg.

Kinowa premiera filmu 2 lutego 2024 roku.

Źrodło: ComingSoon