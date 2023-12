Alexander Skarsgård w obsadzie serialu sci-fi ''Murderbot'' 0

Wybrano aktora, który wcieli się w tytułową rolę w serialu science fiction ’’Murderbot’’ realizowanym dla serwisu Apple TV+. Casting wygrał znany z Sukcesji i Czystej krwi szwecki aktor Alexander Skarsgård.

Murderbot zgodę na realizację 10-odcinkowego sezonu otrzymał już w około roku temu. Jednak z powodu strajku aktorów w Hollywood, znacząco opóźnił się casting do serialu.

Twórcy serialu to Chris i Paul Weitz, którzy na swoim koncie mają komediodramat Był sobie chłopiec. Bracia piszą, reżyserują oraz produkują serial pod szyldem Depth of Field. Skarsgård oprócz pojawienia się na ekranie w głównej roli został także producentem wykonawczym serialu.

Obecnie nie wiele wiemy na temat fabuły serialu Murderbot, która to opiera się na powieści Marthy Wells Pamiętniki Murderbota. W powieści akcja toczy się wokół samohakującego się androida należącego do jednostki ochroniarskiej, który boi się ludzkich emocji i nazywa siebie Mordbotem. Musi ukrywać swoją wolną wolę i wykonywać niebezpieczne zadania zlecone mu przez ludzi, podczas gdy gdy tak naprawdę pragnie jedynie świętego spokoju, by móc dowiedzieć się kim naprawdę jest.

Źrodło: ComingSoon