''Twisters'' idzie śladem ''Pogromców duchów'' - będzie nowy rozdział serii 0

Scenarzysta filmu Twisters, znanego powszechnie jako kontynuacja katastroficznego Twistera z 1996 roku zdradził czego widzowie mogą spodziewać się po nadchodzącym projekcie. Okazuje się, że to wcale nie będzie typowy sequel.

Twisters ma być '’nowym rozdziałem filmu z 1996 roku'’. Taki zabieg znamy już z serii Pogromcy duchów. Pogromcy duchów. Dziedzictwo określane były tym samym mianem przez twórców.

To osobna historia. Nie jest to kontynuacja oryginału. To po prostu naprawdę szalona jazda z kilkoma dobrymi, zabawnymi postaciami. Mamy nadzieję, że uda nam się wykorzystać to, co miał oryginał, ponieważ ta rzecz jest po prostu ikoniczna powiedział Mark. L. Smith, scenarzysta.

Stanowisko reżysera Twisters objął Lee Isaac Chung, twórca oscarowego dramatu Minari. W obsadzie znajdują się Daisy Edgar-Jones, Glen Powell, Anthony Ramos, Brandon Perea, Daryl McCormack, Maura Tierney, Harry Hadden-Paton, Sasha Lane, Kiernan Shipka, Nik Dodani, David Corenswet, Tunde Adebimpe i Katy O'Brian.

Oryginalny Twister z 1996 roku zarobił na całym świecie 495 mln dolarów i był jednym z największych kasowych hitów lat 90. Opowiadał on o potężnym huraganie nadciągającym nad Oklahomę. Dwie konkurujące ze sobą grupy naukowców chcą zbadać to zjawisko. Kto zrobi to pierwszy zyska sławę, ale zadanie to nie należy do łatwych, a wiąże się z ogromnym ryzykiem. Jo Harding kierują grupą uniwersyteckich naukowców, jej rywal dr Miller finansowany jest przez wielkie koncerny.

Premiera Twisters zaplanowana jest na 19 lipca 2024 roku.

Źrodło: ComingSoon