Reżyserka "The Old Guard" za sterami adaptacji powieści "Dzieci krwi i kości" 0

Według Deadline reżyserka The Old Guard Gina Prince-Bythewood, została zatrudniona do reżyserowania nadchodzącej filmowej adaptacji Dzieci krwi i kości dla Paramount Pictures. Oprócz reżyserii pomoże także w opracowaniu scenariusza na podstawie powieści fantasy o dojrzewaniu autorstwa Tomi Adeyemi z 2018 roku.

fragmen okładki książki "Dzieci krwi i kości"

Powieść stanowi pierwszą część planowanej trylogii Adeyemi, po której ukazała się kontynuacja Children of Virtue and Vengeance. Obie powieści zostały okrzyknięte bestsellerami New York Timesa. Jej nadchodząca trzecia i ostatnia część zatytułowana Children of Anguish and Anarchy ma zostać opublikowana w 2024 roku.

OPIS KSIĄŻKI

Niegdyś kraina Orisza tętniła życiem i magiczną mocą, ale to już przeszłość. Teraz, pod rządami bezwzględnego władcy, magowie są ofiarami okrutnych prześladowań. Zélie straciła matkę, a jej lud – wszelką nadzieję. Kiedy jednak nadarza się okazja, aby pokonać monarchę, dziewczyna nie zamierza się poddać! Z pomocą zbuntowanej księżniczki planuje przechytrzyć następcę tronu, który chce unicestwić magię. Orisza to niebezpieczna kraina, królestwo złowrogich śnieżnych lampartusów i mściwych duchów. Ale największym zagrożeniem dla Zélie jest ona sama, musi bowiem zapanować nad własną mocą i coraz silniejszym uczuciem do wroga….

Producentami filmu są Wyck Godfrey, Marty Bowen, Karen Rosenfelt i Matt Jackson, a producentami wykonawczymi są Adeyemi i Reggie Rock Bythewood. Paramount Pictures zdobyło prawa do projektu w drodze wojny przetargowej z wieloma dużymi studiami, takimi jak Universal Pictures i Netflix. Umowa Paramount obejmuje gwarantowaną premierę kinową i zgody twórcze dla Adeyemi.

Źrodło: Deadline