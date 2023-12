''Teściowie 2'' - od dziś film dostępny w Playerze 0

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia najpopularniejszy serwis lokalny VOD przygotował dla swoich użytkowników nie lada gratkę. Już od dziś, tj. 15 grudnia bogata biblioteka Playera powiększyła się o kolejny hit prosto z kina. Kontynuacja Teściów w gwiazdorskiej obsadzie podbiła serca polskiej publiczności, przyciągając do sal kinowych ponad 600 tys. widzów.

Teściowie 2 to kontynuacja kinowego hitu z Izabelą Kuną, Mają Ostaszewską, Adamem Woronowiczem i Erykiem Kulmem w rolach głównych. Film należy do najpopularniejszych polskich produkcji minionego roku – do tej pory obejrzało go ponad 600 tys. widzów. Czy tym razem dojdzie do ślubu? Weronika i Łukasz – niedoszła para młoda z pierwszej części postanawia dać sobie drugą szansę i zaprasza rodzinę na ślub i przyjęcie weselne do nadmorskiej miejscowości. Wśród gości znajdują się dobrze znani już widzom bohaterowie: Wanda (Izabela Kuna) i Tadeusz (Adam Woronowicz) wraz z psem Mirelką, a także rozwiedziona Małgorzata (Maja Ostaszewska) w towarzystwie… o kilkanaście lat młodszego Jana (Eryk Kulm) oraz matki (Ewa Dałkowska). Morze, drinki, roznegliżowani plażowicze to wszystko sprawia, że członkowie rodziny pary młodej coraz bardziej się otwierają i zrzucają kolejne maski. Co z tego wyniknie?

Za kamerą sequela stanęła Kalina Alabrudzińska zastępując na tym stanowisku Jakuba Michalczuka. Scenariusz po raz kolejny wyszedł spod pióra Marka Modzelewskiego.

Teściowie 2 dostępni są w Wypożyczalni Playera.

Źrodło: TVN