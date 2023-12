Netflix szykuje kolejną adaptację mangi ''One Piece''! 0

Będzie jeszcze więcej przygód załogi Słomkowego Kapelusza. Po wielkim sukcesie aktorskiej adaptacji niezwykle popularnej mangi Eiichiro Oda, Netflix teraz postanowił zrealizować na jej podstawie anime.

Za animację projektu, który obecnie jest jeszcze na bardzo wczesnym etapie odpowie WIT Studio. Jego celem jest ukazanie widzom oryginalnej historii, ale w świeżej wersji. Fabuła wyjdzie od Sagi o East Blue, pierwszej sagi z serii One Piece, a więc tej samej, od której rozpoczęto fabułę aktorskiego serialu.

Manga Ody już doczekała się jednego anime. Jego emisja rozpoczęła się w 1999 roku i trwa nadal. Produkcja ta doczekała się już ponad tysiąca odcinków. Zaś w tym roku Netflix wypuścił serial One Piece, który już otrzymał zielone światło na drugi sezon.

Poniżej materiały zapowiadające anime The One Piece:

Legendarny król piratów Gold Roger, który posiadł jeden z największych skarbów na świecie, tuż przed własną egzekucją wyjawił, że gdzieś na Grand Line ukrył swój bezcenny skarb One Piece. Ta wiadomość okrążyła cały świat i skłoniła wielu piratów do wyruszenia na morze w poszukiwaniu skarbu. Młody pirat Monkey D. Luffy pragnie zostać królem piratów, wyrusza więc, by znaleźć legendarny skarb One Piece. W czasie podroży po morzu spotyka wielu przyjaciół i tworzy załogę zdolną do pokonania wielu niebezpiecznych piratów, którzy chcą pokrzyżować plany w zdobyciu upragnionego skarbu.

Źrodło: Dark Horizons