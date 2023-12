Austin Butler i Jodie Comer jako członkowie motocyklowego gangu w zwiastunie filmu ''The Bikeriders'' 0

Focus Features prezentuje zwiastun oczekiwanego dramatu The Bikeriders opowiadającego o pewnym motocyklowym gangu. W rolach głównych trójka doskonałych aktorów – Tom Hardy, Jodie Comer i Austin Butler.

Akcja dzieje się w latach 60. XX wieku na Środkowym Zachodzie, gdzie w pewnym lokalnym klubie zbierała się grupa outsiderów, których łączyła dobra zabawa, ryk motocykli i szacunek dla ich silnego przywódcy Johnny’ego. Cormer wciela się w silną i upartą członkinię klubu motocyklowego Vandals. Jest ona żoną lekkomyślnego motocyklisty imieniem Benny (Butler). Jest on niesamowicie lojalny wobec Johnny’ego co denerwuje Kathy, bowiem co rusz musi ona konkurować z mężczyzną o uwagę męża. Gdy ich klubowi grozi przekształcenie z miejsca spotkań lokalnych otusiderów w bardziej złowrogi gang, Kathy, Benny i Johhny zostają zmuszeni do dokonywania wyborów dotyczących ich lojalności wobec klubu i siebie nawzajem.

Opublikowany materiał wideo ukazuje więź jaka łączy Johnny’ego i Benny’ego. Zaangażowanie Benny’ego w gang powoduje napięcie w jego małżeństwie z Kathy. Zwiastun przedstawia także Mike'a Faista jako dziennikarza dokumentującego wydarzenia dziejące się w klubie.

Za reżyserię i scenariusz filmu odpowiada Jeff Nichols. Obsadę dramatu uzupełniają Norman Reedus, Michael Shannon, Boyd Holbrook, Toby Wallace, Karl Glusman, Damon Herriman, Emory Cohen, Beau Knapp i Happy Anderson.

Premiera filmu 21 czerwca 2024 roku.

Źrodło: Focus Features