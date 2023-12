Max kasuje uratowany serial ''Wojownik'' po 3. sezonie 0

Włodarze platformy Max podjęli decyzję dotyczącą przyszłości uratowanego przez serwis serialu Wojownik. Produkcja ta w nowym domu doczekała się jednego sezonu i została oficjalnie skasowana.

fragment plakatu promującego serial ''Wojownik''

Max przejął Wojownika od Cinemax po emisji dwóch sezonów. Serwis odpowiada za realizację trzeciego. Powody takiej decyzji streamera nie zostały podane do publicznej wiadomości. Poinformowano jedynie, że serwis nie będzie dalej inwestował w ten projekt.

Serial ten opowiada o walkach gangów o władzę w chińskiej dzielnicy San Francisco, jakie miały miejsce w XIX wieku. Jego akcja rozgrywa się podczas wojny secesyjnej. Główny bohater to Ah Sahm, cudowne dziecko chińskich sztuk walki, które w tajemniczy sposób przybywa ze swojego kraju do San Francisco. Tam zaczyna pracować dla jednej z najpotężniejszych organizacji przestępczych w Chinatown. W następstwie zamieszek na tle rasowym, które wstrząsnęły Chinatown w drugim sezonie, Mai Ling wykorzystuje swoje koneksje rządowe do konsolidacji władzy, podczas gdy Ah Sahm i Hop Wei muszą znaleźć nowe sposoby na przetrwanie.

Fabuła serialu oparta jest na zapiskach Bruce'a Lee, człowieka będącego legendą jeśli chodzi o chińskie sztuki walki. W głównej roli wystąpił Andrew Koji. Twórcą serialu jest Jonathan Tropper.

W lutym 2024 roku serial zyska nową publiczność, bowiem jego wszystkie sezony trafią na Netflix. Produkcja dalej dostępna będzie także na platformie Max, w naszym kraju to dalej HBO Max.

