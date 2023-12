''La Brea'' - pełny zwiastun finałowego sezonu 0

Stacja NBC po niedawnym teaserze, opublikowała pełny zwiastun oczekiwanego przez widzów trzeciego sezonu La Brea. Nadchodząca seria tego przygodowego dramatu science fiction będzie finałową.

Opublikowany materiał przedstawia pełną akcji ostatnią podróż głównych bohaterów, mającą na celu znalezienie drogi powrotnej do domu. Daje także widzom podsumowanie niektórych z najtrudniejszych wyzwań, przed którymi stanęli oni podczas pobytu w tajemniczej, pierwotnej krainie.

Pierwszy odcinek trzeciego sezonu nosi tytuł ’’Sierra’’ – po zniszczeniu polany w wyniku ataku dinozaurów ocaleni muszą znaleźć nowy dom do życia. Gavin odkrywa wskazówkę dotyczącą tego, dokąd zniknęła Eve, ale iście tym tropem skutkuje jeszcze bardziej tragicznymi konsekwencjami.

Akcja La Brea opowiada o ogromnym zapadlisku w Los Angeles, w wyniku którego ludzie zostali przeniesieni do prehistorycznej, tajemniczej krainy niczym z jurajskiego parku, gdzie nie mają innego wyjścia, jak tylko połączyć siły by przetrwać i znaleźć drogę powrotną. To udana serialowa produkcja śmiało łącząca survivalowe wątki z fantastyczną poetyką.

Serial z nowymi odcinkami powróci 9 stycznia 2024 roku na antenie NBC. Dzień później zadebiutuje na platformie Peacock. Niestety, ale nie wiadomo na razie, gdzie w naszym kraju będzie można go obejrzeć. Dotychczas był on dostępny na Canal+ i Playerze. Jednak parę dni temu stamtąd zniknął.

Źrodło: ComingSoon