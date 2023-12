''Forst'' - pełny zwiastun serialu Netflixa na motywach powieści Remigiusza Mroza 0

Tajemnicza śmierć na Giewoncie i Wiktor Forst, który nie będzie miał w tej sprawie z górki. Netflix prezentuje pełną zapowiedź serialu Forst, którego fabuła opiera się na poczytnej powieści polskiego pisarza Remigiusza Mroza.

fragment plakatu promującego serial ''Forst''

Kiedy Tatry stają się areną brutalnych morderstw, komisarz Forst (Borys Szyc) wkracza do akcji. Działając wbrew procedurom, z pomocą dziennikarki Olgi Szrebskiej (Zuzanna Saporznikow), odkrywa spisek sięgający korzeniami II Wojny Światowej.

Scenariusz serialu napisali Agata Malesińska i Jacek Markiewicz. Za kamerą stanął Daniel Jaroszek. Zdjęcia do Forsta powstawały na Słowacji, w Zakopanem, Nowym Targu i Warszawie.

Premiera serialu 11 stycznia 2024 roku, tylko na Netflix.

Forst to pierwsza ekranizacja powieści Mroza zrealizowana przez Netflix. Dotychczas ukazały się Behawiorysta, Chyłka i Wotum nieufności. Do dwóch pierwszych prawa nabył TVN, do trzeciej Polsat.

Źrodło: Netflix