Jeffrey Wright w zwiastunie satyry Jeffersona ''American Fiction''

MGM i Orion Pictures prezentują drugi zwiastun swojej satyrycznej komedii American Fiction, w której to w głównej roli występuje Jeffrey Wright.

American Fiction to zabawny debiut reżyserski Corda Jeffersona, który konfrontuje się z obsesją naszej kultury na punkcie sprowadzania ludzi do oburzających stereotypów. Jeffrey Wright wciela się w Monka, sfrustrowanego pisarza, który ma dość establishmentu czerpiącego zyski z "czarnej" rozrywki opartej na nudnych i obraźliwych stereotypach. Aby udowodnić swoją rację, Monk używa pseudonimu, aby napisać własną dziwaczną "Czarną" książkę zawierającą wszystkie ’’czarne’’ stereotypy jakie tylko można sobie wyobrazić. Dzieło to odnosi sukces i wrzuca go w samo serce hipokryzji i szaleństwa, którym, jak twierdzi, gardzi.

Jefferson jest także współautorem scenariusza wraz z Percivalem Everettem, autorem powieści Erasure, na której oparto fabułę filmu. Obsadę uzupełniają Tracee Ellis Ross, John Ortiz, Erika Alexander, Leslie Uggams, Adam Brody, Keith David, a także Issa Rae i Sterling K. Brown.

Film miał swoją światową premierę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto w tym roku, gdzie zdobył nagrodę People’s Choice Award. Jego kinowa premiera odbędzie się 22 grudnia. Data trafienia do polskich kin nie jest jeszcze znana.

Źrodło: Dark Horizons, Netflix