Kane Robinson walczy o godne życie w dystopijnym Londynie. Zobacz zwiastun ''The Kitchen'' 0

Netflix udostępnił zwiastun thrillera science-fiction The Kitchen, za reżyserię którego odpowiadają zdobywca Oscara Daniel Kaluuya i Kibwe Tavares.

W dystopijnym Londynie przepaść między bogatymi i biednymi została rozciągnięta do granic możliwości. Wszystkie formy mieszkań socjalnych zostały wyeliminowane i pozostała jedynie Kuchnia. To społeczność, która nie chce się ruszyć z miejsca, które nazywają domem. To tutaj poznajemy samotnego Izi, żyjącego tu z konieczności i desperacko próbującego znaleźć wyjście, oraz 12-letniego Benjiego, który stracił matkę i szuka rodziny. Śledzimy naszą nieprawdopodobną parę, która walczy o nawiązanie relacji w systemie, który jest przeciwko nim.

W rolach głównych występują Kano, Hope Ikpoku Jnr, Ian Wright, BackRoad Gee, Cristale, Teija Kabs, Bradley Wj Miller, Jedaiah Bannerman i Demmy Ladipo. Kaluuya i Kibwe współreżyserują na podstawie scenariusza, który gwiazda Uciekaj i Wdowy napisał wspólnie z Joe Murtaghem. Jest to debiut reżyserski tej pary.

The Kitchen będzie można oglądać w serwisie Netflix od 19 stycznia 2024 roku.

Źrodło: Netflix