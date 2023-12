''Co robimy w ukryciu'' zakończy się 6. sezonem 0

Uwielbiana przez widzów komedia o wampirach Co robimy w ukryciu już niebawem dobiegnie końca. Serial, którego produkcja szóstego sezonu rozpocząć ma się w styczniu, zakończy się właśnie tą serią.

fragment plakatu promującego serial ''Co robimy w ukryciu''

Co robimy w ukryciu to serial FX, za sterami którego stoi Taika Waititi. Oprócz ogromnej popularności produkcja ta na przestrzeni lat zdobyła, aż 21 nominacji do nagrody Emmy, w tym dla najlepszego serialu komediowego i najlepszego scenariusza serialu komediowego.

Serial ten nakręcony jest w formie mockumentu. Skupia się on na trzech starożytnych wampirach – Nandorze, Laszlo i Nadji. Krwiopijcy mieszkają razem na Staten Island ze swoim lojalnym sługą, Guillermo oraz wampirem energetycznym Colinem Robinsonem.

W sezonie 5. Nandor czuje, że jego znajomy (a czasem przyjaciel) Guillermo odchodzi, ponieważ wydaje się, że spędza znacznie więcej czasu z Laszlo, którego umiejętności dżentelmena-naukowca zostają wystawione na próbę, gdy próbuje rozwiązać tajemnicę dziwnych zmian, przez które przechodzi Guillermo. Nadja, cierpiąca z powodu skutków wcześniej niezdiagnozowanej nadprzyrodzonej klątwy, ponownie łączy się ze swoją rodziną ze Starego Kraju. Colin podąża ścieżką wielu wampirów energetycznych przed nim, ubiegając się o urząd polityczny.

W serialu występują Kayvan Novak, Matt Berry, Natasia Demetriou, Harvey Guillen, Mark Proksch i Kristen Schaal.

Data premiery finałowej serii nie jest jeszcze znana.

