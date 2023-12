Apple odnawia ''Łowczynie'' na 2. sezon 0

Apple TV+ dało zielone światło na realizację drugiego sezonu szalonego dramatu historycznego Łowczynie. Serial swoją fabułę opiera na niedokończonej, ostatniej powieści Edith Wharton.

Grupa kochających zabawę młodych Amerykanek pojawia się w konserwatywnym Londynie lat 70. XIX wieku. W efekcie dochodzi do prawdziwego zderzenia kultur. Młode kobiety, wysłane do Anglii po to, by zapolować na mężów i tytuły – tak naprawdę pragną dużo więcej.

W rolach głównych występują Christina Hendricks, Imogen Waterhouse, Matthew Broome, Kristine Frøseth, Alisha Boe, Aubri Ibrag, Mia Threapleton, Josh Dylan, Barney Fishwick i Guy Remmers.

Twórczyni serialu Katherine Jakeways mówi w oświadczeniu:

Wiemy, że po pierwszym sezonie widzowie desperacko chcieli dowiedzieć się, co dalej, dlatego jestem absolutnie zachwycona, że mam możliwość pokazania dalszych przygód tego inteligentnego, radosnego i bałaganiarskiego stowarzyszenia sióstr.

Serial swoją premierę miał w serwisie Apple TV+ 8 listopada. Za jego reżyserię odpowiada Susanna White. Producenci wykonawczy to Beth Willis i Jakeways.

Źrodło: Dark Horizons