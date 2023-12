Komik ponownie gospodarzem ceremonii rozdania Złotych Globów 0

Ogłoszono gospodarza Złotych Globów 2024. Ponownie będzie to komik, ale będzie to dla niego debiut w roli gospodarza tak ważnego rozdania nagród.

Złote Globy

Oficjalna strona Złotych Globów ujawniła, że ​​Jo Koy będzie gospodarzem 81. Złotych Globów. Słynny komik wydał oświadczenie, aby uczcić ogłoszenie nowego gospodarza.

W swojej karierze występowałem na wielu scenach na całym świecie, ale ta będzie wyjątkowa. Jestem bardzo podekscytowany możliwością bycia gospodarzem tegorocznych Złotych Globów. To jest ten moment, w którym mogę sprawić, że moja filipińska rodzina będzie ze mnie dumna.

wyjawił Jo Koy

Do ogłoszeni odniosła się także Helen Hoehne – prezes Złotych Globów

Jesteśmy podekscytowani faktem, że Jo będzie gospodarzem 81. dorocznej ceremonii rozdania Złotych Globów i wniesie swoją zaraźliwą energię i charakterystyczny humor, aby rozpocząć sezon nagród w Hollywood. Nie możemy się doczekać, aby zobaczyć, co przygotował dla gwiazd na sali i publiczności na całym świecie.

powiedziała Helen Hoehne

Jo Koy to czołowy komik znany na całym świecie, aktor i autor stand-upu. Jego wyjątkowo wciągająca komedia czerpie inspirację z twórczości jego barwnej rodziny i dociera do najróżniejszej publiczności, a bilety na występy na całym świecie są wyprzedane. Jego niedawna trasa koncertowa Funny Is Funny World Tour pobiła rekordy sprzedaży w najbardziej prestiżowych miejscach na całym świecie. Wcześniej wypuścił pięć wysoko ocenianych programów specjalnych o stand-upach w Comedy Central i Netfliksie, w tym swój najnowszy program specjalny dla serwisu Netflix Live From The Los Angeles Forum.

81. ceremonia wręczenia Złotych Globów odbędzie się 7 stycznia 2024 r. w hotelu Beverly Hilton, będącym jego siedzibą od 1961 r.

Źrodło: goldenglobes.com