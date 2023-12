"Wykidajło" - pierwsze spojrzenie na Jake’a Gyllenhaala w nadchodzącym remake’u 0

Prime Video opublikowało pierwsze spojrzenie Jake’a Gyllenhaala w nadchodzącym remake’u kultowego Wykidajło.

kadr z filmu "Bracia Sisters"

Prime Video opublikowała na YouTube nowy film zatytułowany „Co pojawi się w Prime Video w 2024 r.”, zawierający podgląd niektórych nadchodzących programów telewizyjnych i filmów studia. Film zawiera krótkie spojrzenie na Gyllenhaala w nadchodzącym remake’u Wykidajło, które można zobaczyć mniej więcej po czterech sekundach.

Poniżej pokazujemy także zrzut ekranu:

Jake Gyllenhaal

Film będzie luźno inspirowany oryginalną produkcją. Akcja nowego Wykidajło przeniesie nas z Missouri na Florydę. Główny bohater to były zawodnik UFC, który podejmuje pracę jako bramkarz w przydrożnym barze nocnym. Dość szybko odkrywa, że miejsce to nie jest takie jak mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać. To przybytek korupcji, przestępczości i zbrodni. Mężczyzna zapragnie zrobić z tym porządek.

Za reżyserię Road House odpowiada Doug Liman, nNa podstawie scenariusza napisanego przez Anthony'ego Bagarozziego i Chucka Mondry’ego, w filmie występują także Daniela Melchior, Billy Magnussen, Jessica Williams, Darren Barnet, Conor McGregor, J.D. Pardo, Arturo Castro, Joaquim de Almeida, Lukas Gage, Travis Van Winkle, B. K. Cannon, Beau Knappa i Kevina Carrolla.

Premiera planowana jest na 21 marca 20204 roku. Przypomnijmy, że w oryginale głównego bohatera Jamesa Daltona sportretował legendarny, nieżyjący już Patrick Swayze.

Źrodło: comingsoon.net