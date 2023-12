W niedawnym odcinku Fat Man Beyond, goście programu Kevin Smith i Marc Bernardin poruszyli temat Eyes of Wakanda. Bernardin stwierdził, że napisał dwa odcinki serialu skupiającego się na Wakandzie, ale nie może powiedzieć na ten temat wiele więcej.

Napisałem dwa odcinki. Wiem trochę rzeczy o Eyes of Wakanda. Nie mogę powiedzieć nic poza tym, bo snajperzy się zdenerwują… Jednak najlepsze było to, że zanim w ogóle mogłem o tym mówić, była gra Marvel Black Panther, nad którą pracowałem. Pomyślałem sobie: Zrobiłem coś z Marvelem, a ludzie pomyśleli: To musiała być ta gra, prawda? A ja na to: Tak, to musiała być ta gra. Ale nie, to była gra. koncert pandemiczny. To był powód, dla którego nie mogłem wrócić na drugi sezon Masters, ponieważ pochłonęło to moje życie na około dziewięć miesięcy. Ale nie mogę się doczekać, aż to zobaczycie, bo to cholernie zaj……

wyjawił Marc Bernardin