W rozmowie z The Wrap, Oyelowo przedstawił aktualne informacje dotyczące nadchodzącej kontynuacji kultowego filmu z 1991 roku.

Projekt idzie do przodu. Wiem, że cały czas o tym słyszycie, ale jesteśmy na etapie opracowywania scenariusza i jeśli macie zamiar ożywić tę ukochaną serię, lepiej zaopatrzcie się w dobre rzeczy. I tak Eugene Ashe obecnie pracuje nad skryptem, a my rozmawialiśmy o tym dopiero w tym tygodniu. Wszyscy jesteśmy w to bardzo zaangażowani. Ale to musi być wspaniałe i nie spoczniemy, dopóki tak się nie stanie.

wyjawił David Oyelowo