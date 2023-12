Serial telewizyjny o Rolling Stones wycięty w FX, producent rozważa inne opcje 0

FX nie pracuje już nad planowanym serialem telewizyjnym opowiadającym o kultowym zespole The Rolling Stones, a jego producent szuka obecnie innych sposobów na realizację projektu.

W rozmowie z Deadline Andy Harries – który jest także producentem popularnego serialu Netflix The Crown – opowiedział o przyszłości serialu, ujawniając, że jego produkcja została obcięta w FX ze względu na cięcia budżetowe ze strony Disneya.

Niestety, nie jest to już dostępne w FX. To prawda, doszło do upadku z powodu cięć w Disneyu. Było to po prostu zbyt kosztowne i zbyt ambitne, jak na bezpośredni plan. John Landgraf naprawdę wylewnie wypowiadał się na temat scenariuszy i ambicji serialu, ale po prostu nie sądził, że uda mu się uzyskać zielone światło w ciągu najbliższych dwóch lat. Prowadzę rozmowy. Naprawdę potrzebny jest scenarzysta z konkretną wizją. Potrzebuje showrunnera, który ma czas i energię i będzie nim całkowicie pochłonięty.

wyjawił Andy Harries

Przypomnijmy, że w 2020 roku doniesiono, że zespół odpowiedzialny za The Crown pracuje nad limitowanym serialem dramatycznym opartym na kultowym zespole. Serial miał skupić się na najważniejszych latach zespołu od jego powstania do 1972 roku, kiedy to zespół nagrał jedne z najbardziej zapadających w pamięć i legendarnych piosenek w historii.

