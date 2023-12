HBO zamawia 3. sezon serialu ''Pozłacany wiek'' 0

Dwa miesiące po premierze pierwszego odcinka drugiej serii HBO podjęło decyzję co do przyszłości serialu Pozłacany wiek. Rozgrywająca się w XIX wieku produkcja otrzymała odnowienie na trzeci sezon.

fragment plakatu promującego serial ''Pozłacany wiek''

Zaledwie tydzień temu dobiegła końca emisja drugiego sezonu serialu. Produkcja zebrała pozytywne opinie i wystarczającą oglądalność, aby opłacało się ją kontynuować.

Twórcą i producentem wykonawczym serialu jest znany z Downton Abbey Julian Fellowes.

Jesteśmy bardzo dumni z osiągnięć Juliana Fellowesa i całej ekipy odpowiedzialnej za '’Pozłacany wiek'’. Serial zachwyca w każdym aspekcie, od kostiumów po scenografię i grę aktorską powiedziała w swoim oświadczeniu szefowa HBO Francesca Orsi.

Fabuła serialu Pozłacany wiek rozgrywa się w 1882 roku, kiedy to młoda Marian Brook po śmierci ojca przenosi się z wiejskiej Pensylwanii do Nowego Jorku, gdzie zamieszkuje ze swoimi staroświeckimi ciotkami Agnes van Rhijn i Adą Brook. Wiek pozłacany oznacza okres w historii Ameryki, kiedy to doszło do gwałtownego rozwoju przemysłu oraz intensywnego napływu imigrantów.

Drugi sezon rozpoczyna się w wielkanocny poranek 1883 roku wraz z wiadomością, że oferta Berthy Russell na lożę w Akademii Muzycznej została odrzucona. Przez osiem odcinków sezonu widzimy, jak Bertha rzuca wyzwanie pani Astor i staremu systemowi oraz stara się nie tylko zdobyć przyczółek w społeczeństwie, ale potencjalnie objąć w nim wiodącą rolę. George Russell toczy własną walkę z rosnącym związkiem zawodowym w swojej hucie stali w Pittsburghu. W Brook House Marian kontynuuje swoją podróż, by odnaleźć swoją drogę w świecie, potajemnie ucząc w szkole dla dziewcząt, ku zaskoczeniu wszystkich, Ada rozpoczyna nowe zaloty. Agnes oczywiście nie pochwala żadnego z nich. Na Brooklynie rodzina Scottów zaczyna dochodzić do siebie po szokującym odkryciu, a Peggy wykorzystuje swojego ducha aktywisty dzięki pracy z T. Thomasem Fortune’em w NY Globe.

