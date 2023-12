Christopher Landon swoje odejście ogłosił w oficjalnym oświadczeniu.

Myślę, że teraz jest dobry moment, aby ogłosić, że formalnie opuściłem '’Krzyk 7'’. To niektórych rozczaruje, a innych zachwyci. To była wymarzona praca, która zamieniła się w koszmar. Czas iść dalej. Nie mam nic więcej do dodania do rozmowy poza tym, że mam nadzieję, iż dziedzictwo Wesa będzie się rozwijać i wzniesie się ponad zgiełk podzielonego świata. To, co on i Kevin stworzyli, jest czymś niesamowitym i byłem zaszczycony, że mogłem nawet przez najkrótszą chwilę pławić się w ich blasku powiedział London.