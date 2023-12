Reżyser ''Przeklętej wody'' o easter eggu i możliwej kontynuacji horroru 0

Do premiery nowego horroru Blumhouse i Bryce'a McGuire'a Przeklęta woda pozostało jeszcze około dwa tygodnie. Jednak już teraz reżyser namawia widzów swojej produkcji do wypatrywania easter egga na początku filmu, który może dać początek potencjalnej kontynuacji.

Za scenariusz i reżyserię Przeklętej wody odpowiada Bryce McGuire pracując na podstawie swojego filmu krótkometrażowego z 2014 roku. W rozmowie z magazynem SFX McGuire zdradził, że ukazana w Przeklętej wodzie historia może kryć głębsze sekrety, z których nie wszystkie mogą stać się jasne w trakcie trwania filmu.

W jednej z pierwszych scen znajduje się mały easter egg, który moim zdaniem wskazuje ścieżkę do miejsca, w które chciałbym się udać. Byłoby fajnie odkrywać i rozwijać mitologię powiedział McGuire.

W filmie Ray Waller, były zawodnik pierwszej ligi baseballu, zmuszony do wcześniejszej emerytury z powodu choroby zwyrodnieniowej, wprowadza się do nowego domu ze swoją zaniepokojoną żoną Eve, nastoletnią córką Izzy i młodym synem Elliotem. Mając nadzieję, że wbrew wszystkiemu uda mu się wrócić do profesjonalnej piłki, Ray przekonuje Eve, że lśniący basen na podwórku nowego domu będzie świetną zabawą dla dzieci i zapewni mu fizjoterapię. Jednak mroczny sekret z przeszłości domu uwolni złowrogą siłę, która wciągnie rodzinę w otchłań nieuniknionego terroru.

Film prowadzą nominowana do Oscara Kerry Condon jako Ewa, Wyatt Russell jako Ray Waller, Amélie Hoeferle jako Izzy i Gavin Warren jako Elliot. Projekt pochodzi od Atomic Monster i Blumhouse.

Przeklęta woda wejdzie do polskich kin 1 marca 2024 roku.

