Dotarły do nas bardzo intrygujące informacje związane z nowym projektem Ariego Astera, który nosi tytuł "Eddington". Jak się okazuje w filmie ma wystąpić Emma Stone!

Co wiemy o "Eddingtonie" Ariego Astera? Tak naprawdę niewiele. Niektóre osoby miały już jednak okazję zaznajomić się ze scenariuszem owego projektu. Z informacji, które wyciekły wynika, że akcja zostanie osadzona w czasach pandemii i sam film jest opisywany, jako "zespołowy".

"Eddington" opowiada o parze – Lindsay i Marc – jadącej przez Nowy Meksyk w drodze do Los Angeles, której skończyło się paliwo na obrzeżach małego miasteczka Eddington w Nowym Meksyku. Lindsay i Marc postanawiają udać się do miasta po pomoc. Na początku witani są bardzo serdecznie, lecz wraz z zapadnięciem zmroku malownicza okolica szybko zamienia się w koszmar.

Przed hollywoodzkim strajkiem oferty zagrania w filmie otrzymali Pedro Pascal oraz Joaquin Phoenix. Ten drugi był nawet przyłapany wraz z Arim Asterem w Nowym Meksyku, gdzie panowie rzekomo szukali lokacji do kręcenia filmu. Sam reżyser mówi, że będzie to "mroczna komedia w stylu western-noir". Jest to jeden z jego wymarzonych tytułów, który był nawet przymierzany do bycia jego debiutanckim filmem – finalnie to znakomity horror Dziedzictwo. Hereditary jest tym pierwszym.

Najnowsza informacja dotycząca tego projektu jest taka, że do obsady dołączyła Emma Stone. Jak widać "Eddington" zapowiada się niezwykle ciekawie.

W kwietniu przed strajkiem operator Astera, którym jest Pawel Pogorzelski mówił, iż zdjęcia do filmu ruszą późnym latem. Niestety wszystko się opóźniło i spekuluje się, że ekipa zdjęciowa wejdzie na plan w 2024 roku.

