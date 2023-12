Najchętniej oglądane seriale i filmy na platformie HBO Max w 2023 roku - podsumowanie 1

HBO Max podało listę najchętniej oglądanych filmów oraz seriali na platformie. Niekwestionowanym liderem okazał się serial, który swoją premierę miał już na początku roku.

The Last of Us, produkcja oparta na znanej na całym świecie i cenionej przez graczy i krytyków grze wideo o tym samym tytule, to najchętniej oglądana pozycja w historii HBO Max nie tylko w Europie, ale też w Polsce.

Drugie miejsce wśród najchętniej oglądanych seriali raczej nikogo nie zaskoczy. Czwarty i finałowy sezon Sukcesji zbierał rewelacyjne opinie zarówno wśród krytyków, jak i użytkowników platformy. Na trzecim miejscu uplasował się uwielbiany w Polsce Rick i Morty.

NAJCHĘTNIEJ OGLĄDANE SERIALE NA PLATFORMIE HBO MAX w 2023 ROKU (dane pochodzą z listopada)

Ważną częścią platformy są także filmy. Niekwestionowanym liderem wśród użytkowników HBO Max jest kultowa seria z Harrym Potterem.

TOP 15 NAJCHĘTNIEJ OGLĄDANYCH FILMÓW NA PLATFORMIE HBO MAX W 2023 ROKU (dane pochodzą z listopada)

Źrodło: HBO Max