Gra ''Bendy and the Ink Machine'' doczeka się pełnometrażowej adaptacji

Fani adaptacji gier wideo będą mieli powody do radości. Swojej pełnometrażowej wersji doczeka się gra '’Bendy and the Ink Machine'’.

Produkcją filmu ma zająć się Radar Pictures. Nie wiadomo jednak jeszcze czy projekt ten będzie zrealizowany w animowanej formie czy w live action. Cała informacja od studia zamyka się w opublikowanym przez nie zdaniu: Bendy wkracza na duży ekran.

Fabuła Bendy and the Ink Machine rozgrywa się z perspektywy pierwszej osoby. Gracze wcielają się w emerytowanego animatora o imieniu Henry Stein, który po 30 latach wraca do nieistniejącej już firmy Joey Drew Studios, zaproszony przez swojego dawnego przyjaciela Joey’a Drewa. Na miejscu Stein odkrywa serię dziwnych zjawisk paranormalnych powodowanych przez tytułową Ink Machine. Stworzyła ona niezliczone ilości atramentowych potworów, w tym Bendy’ego. Gracze muszą rozwiązywać zagadki, znajdywać logi dźwiękowe nagrane przez pracowników studia, a wszystko to, aby zrozumieć historię gry i uciec od kreskówkowego koszmaru.

W tym roku wyszło kilka adaptacji gier, w tym kasowe hity takie jak Super Mario Bros. Film czy Pięć koszmarnych nocy. Dobrze przyjęty został też serial Peacock Twisted Metal.

