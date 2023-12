SkyShowtime ogłasza nowe tytuły na 2024, wśród nich "Kos" 0

Przedstawiciele serwisu ujawnili na konferencji Content London szczegóły oferty na przyszły rok. Wśród nowych tytułów jest m.in. Kos w reżyserii Pawła Maślony czy nowy serial SkyShowtime Original "Tatuażysta z Auschwitz" na postawie bestsellerowej powieści o tym samym tytule.

fragment plakatu "Kos"

h1. Filmy i seriale w kolejności alfabetycznej:

Apples Never Fall

Apples Never Fall to historia oparta na powieści Liane Moriarty – bestsellerze New York Timesa, który opowiada o pozornie idealnej rodzinie Delaneyów. Byli trenerzy tenisa Stan (Sam Neill) i Joy (Annette Bening) postanawiają sprzedać swoją odnoszącą sukcesy akademię tenisa i są gotowi rozpocząć nowy etap, który powinien być złotymi latami ich życia. Gdy niecierpliwie czekają na spędzenie czasu z czwórką dorosłych już dzieci (Alison Brie, Jake Lacy, Conor Merrigan-Turner, Essie Randles), niespodziewanie do ich drzwi puka młoda, ranna kobieta, sprowadzając do ich domu emocje i adrenalinę, której tak bardzo im brakowało. Kiedy Joy nagle znika i najmroczniejsze sekrety rodziny wychodzą na jaw, jej dzieci zaczynają dokładnie analizować małżeństwo swoich rodziców, które dotąd uchodziło za idealne.

Asteroid City to pustynne miasteczko w południowo-zachodniej części Stanów Zjednoczonych. Jest rok 1955. Najsłynniejszą atrakcją miasta jest gigantyczny krater meteorytowy i pobliskie obserwatorium astronomiczne. W ten weekend wojsko i astronomowie zapraszają pięcioro dzieci, które zdobyły nagrody naukowe, aby zaprezentowały swoje wynalazki. Niedaleko, nad wzgórzami, widać chmury grzybów po testach atomowych.

Halo – sezon 2

Showrunnerem i producentem wykonawczym jest David Wiener (Brave New World). Akcja serialu rozgrywa się w uniwersum, które po raz pierwszy zadebiutowało w 2001 roku wraz z premierą pierwszej gry Xbox® Halo. Przenosząc na ekran widowiskowy konflikt z XXVI wieku między ludzkością a obcym zagrożeniem znanym jako Przymierze, serial Halo splata głęboko nakreślone osobiste historie z akcją, przygodą oraz niezwykle bogato i ciekawie przedstawioną wizją przyszłości.

Wiosna 1794 roku, w Polsce wrze. Do kraju wraca generał Tadeusz „Kos” Kościuszko (Jacek Braciak), który planuje wzniecić powstanie przeciwko Rosjanom, mobilizując do tego polską szlachtę i chłopów. Towarzyszy mu wierny przyjaciel i były niewolnik, Domingo (Jason Mitchell). Tropem Kościuszki wraz z listem gończym podąża bezlitosny rosyjski rotmistrz, Dunin (Robert Więckiewicz), który za wszelką cenę chce schwytać generała, zanim ten wywoła narodową rebelię.

Knuckles

Knuckles to pierwszy serial telewizyjny rozwijający świat przedstawiony w serii filmów o przygodach Sonic. Nowy serial będzie podążał za Knucklesem w przezabawnej i pełnej akcji podróży w głąb siebie, w której bohater zgadza się trenować Wade’a jako swojego podopiecznego i uczyć go technik wojownika Echidny. Akcja serialu rozgrywa się pomiędzy filmami Sonic 2. Szybki jak błyskawica i Szybki jak błyskawica 3, odsłaniając kolejne losy bohatera przebojowej serii.

W drugim sezonie księża Pedro Salinas (Méndez) i Simón Antequera (Silvestre) zagłębiają się w sieć tajemnic i morderstw w galicyjskim klasztorze. Pojawiają się trzy niewidome zakonnice, które są świadkami rzekomego cudu i walka między kłamstwem a wiarą nasila się. Gdy badają sprawę głębiej, dochodzi do tragedii i nagle umiera ich gospodarz Joaquin. Teraz uwikłani w podwójne śledztwo, księża muszą stawić czoła nie tylko mistycznej, ale także znacznie bardziej przyziemnej prawdzie. Wraz z eskalacją walki między oszustwem a wiarą, ten sezon zapowiada elektryzujące połączenie tajemnicy, morderstwa i emocji przyprawiających o szybsze bicie serca.

Mary & George

Laureatka Oscara, Złotych Globów i nagrody BAFTA Julianne Moore oraz Nicholas Galitzine (Cinderella, Purple Hearts) i Tony Curran (Mayflies, Your Honour) w adaptacji niewiarygodnej historii, która zdarzyła się naprawdę. Mary & George to serial inspirowany prawdziwą historią Mary Villiers, która ukształtowała swojego pięknego i charyzmatycznego syna George’a tak, aby uwiódł króla Jakuba I i stał się jego wpływowym kochankiem. Dzięki skandalicznym intrygom matka i syn zmienili swoje skromne życie, stając się najbardziej zaufanymi doradcami króla, a także najbogatszymi, najbardziej utytułowanymi i wpływowymi graczami, jakich kiedykolwiek widział angielski dwór. Gdy miejsce Anglii na światowej scenie politycznej było zagrożone przez hiszpańską inwazję i zamieszki na ulicach, mające obalić króla, stawka nie mogła być wyższa. Bezwzględna Mary przekupiła polityków, zmówiła się z przestępcami i przeniknęła w samo serce establishmentu, całkowicie go sobie podporządkowując.

W Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One Ethan Hunt (Tom Cruise) i jego zespół IMF rozpoczynają swoją najniebezpieczniejszą misję. Są na tropie nowej, przerażającej broni, która zagraża ludzkości. Muszą zdążyć zanim broń wpadnie w niepowołane ręce. Stawką jest kontrola nad przyszłością i losami świata. Kiedy mroczne siły z przeszłości Ethana zbliżają się, rozpoczyna się śmiertelny wyścig dookoła globu. W obliczu tajemniczego, wszechpotężnego wroga Ethan jest zmuszony uznać, że nic nie ma większego znaczenia niż jego misja – nawet życie tych, na których mu najbardziej zależy.

W Adventure City ląduje magiczny meteor, który daje szczeniakom z Psiego patrolu super moce. Dla Skye, najmniejszej członkini zespołu, jej nowe moce są spełnieniem marzeń. Ale sprawy przybiorą gorszy obrót, gdy arcy-rywal piesków, Humdinger, ucieknie z więzienia i połączy siły z szalonym naukowcem, aby ukraść super moce dwóm złoczyńcom. Los Adventure City wisi na włosku, więc dzielny patrol będzie musiał wkroczyć do akcji i powstrzymać super złoczyńców, zanim będzie za późno, a Skye będzie musiała nauczyć się, że nawet najmniejszy szczeniak może zmienić bieg wydarzeń.

Tatuażysta z Auschwitz (The Tattooist of Auschwitz)

Serial Tatuażysta z Auschwitz (The Tattooist of Auschwitz) jest inspirowany prawdziwą, wzruszającą historią Lali’ego i Gity Sokolovów. Lali (Jonah Hauer-King) znalazł się w Auschwitz-Birkenau w 1942 roku i wkrótce po przybyciu został jednym z tatuażystów, których zadaniem było nanoszenie numerów identyfikacyjnych na ramiona współwięźniów. Pewnego dnia, tatuując numer na jej ramieniu, Lali poznaje Gitę (Anna Próchniak). Oboje zakochują się w sobie od pierwszego wejrzenia, co daje początek niezwykle odważnej, przejmującej i głęboko ludzkiej historii. Choć nieustanne znajdują się pod kontrolą brutalnego oficera SS Baretzkiego (Jonas Nay), Lali i Gita są zdeterminowani, by utrzymać się przy życiu.

60 lat później Lali (Harvey Keitel) spotyka początkującą pisarkę Heather Morris (Melanie Lynskey). Niedawno owdowiały Lali znajduje w sobie odwagę, by opowiedzieć światu swoją historię. Dzieląc się nią z Heather, 80-letni Lali staje twarzą w twarz z traumatycznymi duchami swojej młodości i na nowo przeżywa wspomnienia o odnalezieniu miłości w najbardziej przerażającym z miejsc.

W tym prequelu serii filmów o przygodach Teda mamy rok 1993, a moment sławy misia Teda (Seth MacFarlane) już minął. Mieszka teraz w domu we Framingham w stanie Massachusetts ze swoim najlepszym przyjacielem, 16-letnim Johnem Bennettem (Max Burkholder), rodzicami Johna – Mattym i Susan (Scott Grimes i Alanna Ubach) oraz kuzynką Blaire (Giorgia Whigham). Ted może mieć kiepski wpływ na Johna, ale w ostatecznym rozrachunku jest lojalnym kumplem, który zawsze jest gotów poświęcić się dla przyjaźni.

The Curse

Współtwórcami, współscenarzystami i producentami wykonawczymi The Curse są Benny Safdie i Nathan Fielder. Bohaterami serialu są Whitney i Asher Siegel, nowożeńcy, którzy próbują przekonać do swojej wizji ekologicznego życia i budownictwa mieszkańców miasteczka Española w Nowym Meksyku. Ich plany krzyżuje jednak Dougie – ekscentryczny producent, który widzi w ich historii świetny temat na reality show. Kiedy para zaczyna podejmować wątpliwe etycznie decyzje, ich konsekwencje szybko odbijają się na ich związku. Główne role w serialu grają Emma Stone, Nathan Fielder i Bennny Safdie. Gościnnie na ekranie pojawiają się nominowany do Oscara® Barkhad Abdi, nominowany do Emmy® Corbin Bernsen oraz Constance Shulman.

The Woman in the Wall

Lorna Brady (Ruth Wilson) jest kobietą z małego miasteczka Kilkinure, która pewnego ranka po przebudzeniu się w swoim domu znajduje w nim zwłoki. Co gorsza, Lorna nie ma pojęcia, kim jest nieżyjąca kobieta ani czy ona sama może być odpowiedzialna za jej śmierć… Lorna cierpi na przewlekłe napady lunatykowania, które pojawiły się, gdy w wieku 15 lat została uwięziona w klasztorze Kilkinure. Klasztor był cieszącym się złą sławą ośrodkiem prowadzonym przez siostry Magdalenki, do którego trafiały kobiety, mające naruszać obyczaje społeczne swoich czasów – od oskarżonych o cudzołóstwo po nastoletnie ciąże. Kiedy w końcu ośrodek został zamknięty, ocalała z niego część kobiet. Niewiele z nich jednak było w stanie prowadzić później normalne życie, inne, w tym szczególnie Lorna, miały jeszcze mniej szczęścia. Ocalałe z ośrodka kobiety połączyła jednak jedna rzecz – żadna z nich nigdy nie zapomniała o tym, co je spotkało.

Na swoje nieszczęście, Lorna wzbudza zainteresowanie ambitnego detektywa Colmana Akande (Daryl McCormack), który zaczyna jej się bacznie przyglądać, badając okoliczności morderstwa pozornie niezwiązanego z incydentem w jej domu. Szybko awansujący w szeregach irlandzkiej policji Colman, choć słynie z mrocznego i zjadliwego humoru, kryje w sobie jednak także smutek i wiele sekretów, których strzeże przed światem…

Veronika

Veronika Gren (Alexandra Rapaport) jest introwertyczną policjantką i matką dwójki dzieci ze skomplikowaną przeszłością i uzależnieniem od leków. Kiedy pewnego dnia widzi martwego chłopca stojącego na szpitalnym parkingu, początkowo kwestionuje swoje zdrowie psychiczne. Jednak kolejne wizje uświadamiają jej, że stoi twarzą w twarz z ofiarami niewyjaśnionych zbrodni – i że jej przeszłość jest kluczem do wymierzenia sprawiedliwości i złapania zabójcy, który wciąż jest na wolności.

Źrodło: SkyShowtime