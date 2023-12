Obcy bohaterem książeczki dla dzieci! 0

20th Century Studios i Penguin Random House łączą siły, aby przybliżyć najmłodszym niezwykle popularną serię horrorów o ’’Obcym’’ zapoczątkowaną filmem Obcy – 8 pasażer Nostromo.

''Obcy - 8 pasażer Nostromo''

Niestety, ale nie mówimy o animacji przeznaczonej dla dzieci. Z okazji 45. rocznicy powstania serii Disney po przejęciu Foxa i zyskaniu praw do Obcego, postanowił w 2024 roku wydać książkę dla dzieci zatytułowaną A is for Alien: An ABC Book.

Tytuł będzie częścią linii Little Golden Books i zostanie zilustrowany przez zespół artystyczny Disney Storybook.

Oficjalne streszczenie książeczki brzmi:

W kosmosie nikt nie usłyszy jak chichoczesz, czytając tę Little Golden Books zawierającą postacie z klasycznego filmu o Obcym podążając za Ripley i resztą załogi Nostromo w kosmicznej przygodzie, która zapozna dzieci z alfabetem od A do Z.

Książka skierowana jest do dzieci w wieku od 2 do 5 lat, a jej premiera odbędzie się 9 lipca 2024 roku – na miesiąc przed premierą filmu Fede Alvareza Alien: Romulus mającego pojawić się w kinach 16 sierpnia. Film ten poprzedza nowy serial telewizyjny Alien, nad którym pracuje FX, a którego autorem jest twórca Fargo Noah Hawley.

Zamówienia w przedsprzedaży na A is for Alien wraz z uroczą okładką są już dostępne online w Penguin Random House.

W ostatnich latach twórcy serii Little Golden Book sięgnęli po kilka klasycznych produkcji. Dotychczas wydano książeczki z bohaterami m.in. Pogromców duchów czy Parku Jurajskiego. Wcześniej seria ta skupiała się głównie na bajkach i klasycznych historiach przeznaczonych dla najmłodszego widza.

Źrodło: Dark Horizons