''Break Point'' - zwiastun 2. sezonu dokumentu o wielkich tenisistach 0

Najlepsi tenisiści świata wracają na korty i ponownie stawiają sobie za cel chwałę podczas kolejnego wyczerpującego sezonu. Komu uda się zdobyć Wielkiego Szlema. Netflix zaprezentował zwiastun drugiego sezonu dokumentu Break Point.

fragment plakatu promującego serial ''Break Point''

Break Point jest serialem twórców Formula 1: Jazda o życie, który opowiada o doborowych tenisistach i tenisistkach uczestniczących w wyczerpujących turniejach wielkoszlemowych i innych organizowanych na całym świecie zawodach, a także o ich życiu na korcie i poza nim. Tych sportowców łączy wspólne marzenie — chwycić w ręce puchar i zostać numerem jeden. Ponieważ właśnie teraz część legend tenisa zbliża się do kresu swojej kariery, to nowe pokolenie dostaje szansę, aby zabłysnąć w świetle reflektorów. Break Point to rozgrywająca się na przestrzeni jednego roku szczera i kameralna opowieść właśnie o tych zawodnikach, którzy biorą udział w turniejach z serii ATP i WTA Tour. Widzowie będą mieli wyjątkową okazję zajrzeć za kulisy pełnego napięcia życia jednych z najlepszych tenisistów i tenisistek na świecie — od niebezpiecznych kontuzji i załamań emocjonalnych po wielkie zwycięstwa i chwile prywatności z dala od kortu.

Źrodło: Netflix