Nie żyje Tom Wilkinson. Aktor znany z ''Batmana - Początek'' miał 75 lat 0

Nie żyje brytyjski aktor Tom Wilkinson. O jego śmierci poinformowała rodzina aktora. Zmarł on nagle w swoim domu. Przyczyny jego śmierci nie zostały ujawnione.

Wilkinson zadebiutował pod koniec lat 70. XX wieku filmem Smuga cienia. To otworzyło mu drogę do dalszej kariery. Wystąpił w ponad 130 produkcjach filmowych i telewizyjnych. Na swoim koncie ma dwie nominacje do Oscara i sześć nominacji do nagrody BAFTA. Był także laureatem Złotego Globa za rolę w mini serialu John Adams.

Jego ostatnią rolą jest występ w komediowym brytyjskim mini serialu Goło i wesoło. Wcześniej pojawił się w takich hitowych produkcjach jak Batman – Początek, Grand Budapest Hotel, Jeździec znikąd, Hotel Marigold, Autor Widmo czy Rock'n'Rolla.

Źrodło: Dark Horizons