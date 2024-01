''Coyote vs. Acme'' - pierwsze zdjęcie z powstającego filmu live action 0

W sieci pojawiło się pierwsze oficjalne zdjęcie z oczekującego na swoją premierę filmu Coyote vs. Acme będącego połączeniem gry aktorskiej z animacją komputerową.

Na opublikowanej fotografii widzimy tytułowego Kojota, któremu głosu udziela aktor głosowy Eric Bauza. Kojot znajduje się na sali sądowej w towrzystwie swojego prawnika. W tej roli Will Forte. Post otrzymał podpis '’do zobaczenia w 2024 roku'’, także możliwe iż w końcu po wielu peturbacjach film ten doczeka się swojej premiery.

Głównym bohaterem historii jest Wiluś E. Kojot postać znana z Looney Tunes, który nie wytrzymuje i idzie na wojnę sądową z firmą ACME Corporation. Wiluś po kolejnych niepowodzeniach i porażkach wynajmuje prawnika, który ma pozwać firmę zaopatrującą tytułowego kojota w sprzęt do polowania na Strusia Pędziwiatra.

Film wyreżyserował Dave Green pracując na podstawie scenariusza Jona Silbermana i Josha Silbermana. Jednym z producentów wykonawczych jest James Gunn. W obsadzie oprócz wspomnianego Forte znajduje się także John Cena, który wciela się w szefa Acme.

Coyote vs. Acme zostało niedawno skasowane przez Warner Bros. Pictures. Studio podjęło taką decyzję poszukując oszczędności. Decyzja ta jednak mocno nie spodobała się zarówno publiczności, jak i została przyjęta z wielkim oburzeniem w filmowym świecie. W końcu studio zdecydowało o wystawieniu filmu na sprzedaż. Podobno zainteresowali się nim Netflix, Amazon Prime Video i Paramount Pictures. Czy któraś z tych platform zdobyła już do niego prawa? Tego na razie nie zdradzono. Opublikowana fotografia daje jednak nadzieję na premierę Coyote vs. Acme.

Źrodło: Instagram