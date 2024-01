Chociaż Akademia Pana Kleksa w reżyserii Macieja Kawulskiego do regularnej dystrybucji trafi dopiero 5 stycznia, to już zdążyła podbić kina. Film o zaczarowanej szkole profesora Ambrożego Kleksa obejrzało do tej pory 438 000 widzów. Jest to rekordowy wynik na pokazach przedpremierowych w historii polskiego box office.