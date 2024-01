Jordan Peele o swoim kolejnym projekcie: ''To będzie mój ulubiony film'' 0

Jordan Peele w podcaście Conan O’Brien Needs a Friend odniósł się do swojego kolejnego filmowego projektu. Nie posiadający jeszcze swojego tytułu film jest na razie na etapie preprodukcji.

Jordan Peele, ''Keanu''

Jak to bywa z projektami Peele’a przed premierą nie wiadomo o nich zbyt wiele. Wobec tego jednak reżyser jest wyjątkowo tajemniczy. Oto co powiedział na jego temat:

Czuję, że mój następny projekt jest dla mnie całkowicie jasny. Nie mogę się doczekać swojego kolejnego filmu, który jeśli dobrze go zrobię, będzie moim ulubionym.

Zdjęcia do tego projektu rozpoczną się dopiero w połowie tego roku. Miały mieć miejsce pierwotnie w lato 2023 roku, jednak strajk scenarzystów i aktorów udaremnił te plany. To spowodowało także zmiany w harmonogramie premier. Projekt ten miał zadebiutować w Święta Bożego Narodzenia w 2024 roku, jednak został już wykreślony z zapowiedzi studia Universal na ten rok. Także jego premiera z pewnością nie odbędzie się wcześniej niż w 2025 roku.

Peele to amerykański filmowiec, który do Hollywood wbił się thrillerem Uciekaj!. Następnie zrealizował równie dobry horror To my. Jego filmografię zamyka horror science fiction z 2022 roku zatytułowany Nie!.

Źrodło: Variety