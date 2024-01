Zwiastun dokumentalnej serii o nieprawdopodobnym porwaniu - oto ''Amerykański koszmar'' 0

Młoda para opowiada o włamaniu i porwaniu, jakich doświadczyła. Jednak zdaniem policji te zeznania są tak nieprawdopodobne, że nie można w nie uwierzyć. Netflix prezentuje zapowiedź dokumentalnego serialu '’Amerykański koszmar'’.

Nigdy nie domyślisz się prawdy. W tym serialu dokumentalnym dwoje ludzi, którzy w 2015 roku przeżyli włamanie do swojego domu i porwanie, zostaje oskarżonych o mistyfikację, gdy kobieta wraca. Policja nie jest w stanie uwierzyć w to co mówi.

Dlaczego ofiary wydawały się takie spokojne? Czy to wszystko było oszustwem? Dokument ten przedstawi nam konsekwencje naszego kulturowego pośpiechu w wydawaniu osądów oraz szkody jakie zostają wyrządzone, gdy organy ścigania uznają prawdę za nieprawdę.

Amerykański koszmar wyreżyserowali i wyprodukowali Bernadette Higgins i Felicity Morris, duet filmowy odpowiedzialny za Oszusta z Tindera. Producentami wykonawczymi są Rebecca North i Fiona Stourton. Jest to produkcja RAW.

Składający się z trzech odcinków dokument trafi na Netflix już 17 stycznia.

Źrodło: Netflix