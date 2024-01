Ruszyły zdjęcia do drugiego sezonu ''Klangoru''. Do roli nie powróci jednak Arkadiusz Jakubik

Pierwszy sezon Klangoru w 2021 roku zachwycił widzów i krytyków. Produkcję chwalono za zaskakujący aż do samego końca scenariusz, znakomite aktorstwo i unikalny klimat, nawiązujący do najlepszych skandynawskich seriali. Uznanie przypieczętowała nominacja za najlepszy serial fabularny do Orłów i nagród Filmwebu. Za drugi sezon ’’Klangoru’’ ponownie odpowiada duet: scenarzysta Kacper Wysocki i reżyser Łukasz Kośmicki. Właśnie ruszyły prace na planie.