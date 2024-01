Pierwsze zdjęcia z ''The Shrouds'', nowego horroru Davida Cronenberga 0

W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia promujące oczekiwany horror Davida Cronenberga The Shrouds. To kanadyjski filmowiec mający na swoim kultowy body horror Mucha.

David Cronenberg, ''Crash: Niebezpieczne pożądanie''

Fotografie te ukazały się w francuskim magazynie filmowym Cahiers du Cinema. Dają nam one pierwsze spojrzenie na postacie odgrywane przez Vincenta Cassela i Diane Kruger, a także na kontrowersyjny cmentarz będący centrum filmu.

Jeśli znacie filmografię Cronenberga i jego zamiłowanie do body horroru, to mniej więcej wiecie czego spodziewać się po The Shrouds. Głównym bohaterem jest Karsh (w tej roli Cassel), innowacyjny biznesmen i pogrążony w żałobie wdowiec, który buduje urządzenie pozwalające obserwować rozkład ciała zmarłych w ich trumnach. Urządzenie Karsh instaluje na własnym, nowoczesnym cmentarzu. Wynalazek początkowo staje się hitem, z czasem jednak ludzie za jego sprawą zaczynają dewastować groby zmarłych, w tym żony Karsha. To powoduje, iż Karsh zmuszony jest do ponownego skupienia się nad sensem swojego urządzenia, pragnąc jednocześnie poznać motywy sprawców i ich złapać. Wszystko to popycha go ku nowemu początkowi…

W filmie występują także Guy Pearce, Sandrine Holt, Elizabeth Saunders, Jennifer Dale, Eric Weinthal i Steve Switzman. Cronenberg jest zarówno reżyserem, jak i scenarzystą.

The Shrouds nie ma jeszcze ustalonej daty premiery.

Źrodło: ComingSoon, Twitter