Seria ''Konflikt'' Ryana Murphy'ego doczekała się 2. sezonu. Oto zwiastun ''Feud: Capote vs. The Swans'' 0

Stacja FX zaprezentowała zwiastun drugiego sezonu antologicznego dramatu Ryana Murphy'ego Konflikt. Premiera pierwszej serii miała miejsce sześć lat temu, w 2017 roku.

Pierwszy sezon Konfliktu zatytułowany Bette i Joan opowiada o jednym z najsłynniejszych konfliktów w dziejach Ameryki pomiędzy aktorkami, gwiazdami złotej ery Hollywood, Bette Davis i Joan Crawford, który odbywał się za kulisami pracy nad filmem Co zdarzyło się Baby Jane?. Aktorki były już u schyłku kariery i musiały walczyć nie tylko o pozycje w branży, ale także między sobą. Prywatnie rywalizowały ze sobą od kilkudziesięciu lat, a wszystko zaczęło się od konfliktu o mężczyznę, czyli Franchota Tone’a, w którym Bette była zakochana, ale to Crawford zdobyła jego serce i wzięła z nim ślub.

Akcja drugiej serii rozgrywa się w latach 70. XX wieku i koncentruje na konfliktach istniejących pomiędzy słynnym pisarzem Trumanem Capote, a ’’Swans’’, sześcioma bogatymi, czarującymi kobietami, które początkowo uważały mężczyznę za przyjaciela i zdefiniowały minioną erę nowojorskich wyższych sfer. Capote wkradł się w ich życie, zaprzyjaźnił się z nimi i został ich powiernikiem, by ostatecznie ich zdradzić, pisząc Wysłuchane modlitwy – powieść o ich życiu, która odsłoniła ich najbardziej intymne sekrety. Kiedy fragment jego powieści opublikowany został w Esquire, jego relacja z kobietami została bezpowrotnie zniszczona, Capote został wygnany z wyższych sfer, a to wpędziło go w spirale samozagłady, z której nigdy się już nie podniósł.

W obsadzie znajdują się Tom Hollander jako Capote, Naomi Watts jako Barbara „Babe” Paley, Diane Lane jako Slim Keith, Chloë Sevigny jako C.Z. Guest, Calista Flockhart jako Lee Radziwill, Demi Moore jako Ann „Bang-Bang” Woodward i Molly Ringwald jako Joanne Carson. Na pokładzie są także nieżyjący już Treat Williams w swojej ostatniej roli Billa Paleya, Joe Mantello jako Jack Dunphy i Russell Tovey jako John O’Shea.

Serial Feud: Capote vs. The Swans zaraz po swojej premierze 31 stycznia, trafi na platformę Hulu.

Źrodło: FX Networks, Dark Horizons