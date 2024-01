Mandy Patinkin detektywem w zwiastunie kryminalnej serii Hulu ''Death and Other Details'' 0

Platforma Hulu udostępniła pierwszą zapowiedź swojej nowej kryminalnej serii '’Death and Other Details'’. Projekt ten wzorowany jest na największym detektywie świata Herculesie Poirocie.

Mandy Patinkin i Violett Beane, ''Death and Other Details''

Fabuła serialu koncentruje się na niespokojnej Imogene Scott, która staje się główną podejrzaną w sprawie tajemniczego morderstwa, do którego doszło na pokładzie ekskluzywnego liniowca. Każdy z gości i każdy z załogi, bez wyjątku jest potencjalnym podejrzanym i aby udowodnić swoją niewinność musi współpracować z nielubianym powszechnie mężczyzną Rufusem Cotesworthem. To ktoś na miarę Poirota, który prawdę ceni sobie najbardziej.

Poniżej wspomniany zwiastun oraz plakat promujący serial:

W rolach głównych występują Mandy Patinkin jako Rufus, Violett Beane jako Imogene, Lauren Patten, Rahul Kohli, Angela Zhou, Hugo Diego Garcia, Pardis Saremi i Linda Emond. Serial został stworzony przez Mike'a Weissa i Heidi Cole McAdams, którzy napisali także scenariusze do wszystkich dziesięciu odcinków. Marc Webb wyreżyserował odcinek pilotażowy, a Dinh Thai, Yangzom Brauen i David Petrarca to reżyserzy pozostałych epizodów.

Pierwsze dwa odcinki serialu będą miały premierę na platformie Hulu 16 stycznia, a pozostałych osiem będzie emitowanych co tydzień aż do 5 marca, kiedy to dwa ostatnie odcinki zostaną udostępnione razem.

