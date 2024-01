"Podrabiani zakochani" na platformach streamingowych od 5 stycznia 0

5 stycznia na platformy streamingowe trafi iskrząca komedia Podrabiani zakochani. W rolach głównych: Shailene Woodley i Jack Whitehall.

Film będzie obejrzeć na platformach: Premiery Canal+, Rakuten TV, Polsat Box Go, Playnow.pl, Player, Cineman, Mojeekino.pl.

ON to playboy i nadęty bufon, który wykorzystuje swojego robota-klona do pierwszych randek, by wkroczyć jak rycerz na białym koniu, gdy robi się bardziej pikantnie. ONA to miłośniczka drogich torebek, która chętnie korzysta z pomocy swojej sobowtórki, by naciągać na drogie prezenty napotkanych naiwniaków. Wszystko działa bez zarzutu, do czasu aż na ich wspólną randkę wysyłają swoje nie do końca legalne zamienniki.

Kiedy między robotami zaczyna iskrzyć, postanawiają zbuntować się przeciwko swoim właścicielom i uciec w świat. Charles i Elaine muszą odkryć karty i pomimo niechęci do siebie ruszyć w pościg za swoimi klonami, zanim sytuacja całkowicie wymknie się spod kontroli…

Reżyserami i scenarzystami Podrabianych zakochanych są Casper Christensen i dwukrotnie nominowany do Oscara Anthony Hines.

https://www.youtube.com/watch?v=hS2PkzQBU6I

Źrodło: Best Film