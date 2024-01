John Williams wycofuje plany emerytalne i wróci do filmu, który bardzo go zainteresuje

W wywiadzie dla gazety The Times legendarny John Williams powiedział, że nie jest jeszcze gotowy na oficjalne przejście na emeryturę.

Chociaż Williams nigdy publicznie nie powiedział, że planuje przejść na emeryturę, w czerwcu 2022 roku powiedział Associated Press, że Indiana Jones i artefakt przeznaczenia może być ostatnim filmem, do którego napisał muzykę.