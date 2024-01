Zobacz trzeci teledysk promujący ''Akademię Pana Kleksa''. Kleks, Oskar Cyms i Carla Fernandes zabierają nas w podróż ''Do gwiazd''

Nieco ponad miesiąc temu do dystrybucji trafiła płyta '’Akademia Pana Kleksa'’ ze ścieżką dźwiękową do pierwszej części trylogii filmowej w reżyserii Macieja Kawulskiego, którą od dziś możemy oglądać na ekranach kin w całej Polsce. Równolegle światło dzienne ujrzał wyjątkowy bonus track do albumu – singiel '’Do gwiazd'’ w brawurowym wykonaniu Oskara Cymsa i Carli Fernandes!