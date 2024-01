''Gorączka 2'' będzie prequelem i sequelem. Początek prac na planie w tym roku 0

O powstaniu sequela hitowego filmu akcji Gorączka słychać już od jakiegoś czasu. Teraz dowiedzieliśmy się, że produkcja tego projektu rozpocznie się w tym roku, a ponadto, że film nie będzie tylko kontynuacją, ale także i prequelem.

Za kamerą Gorączki 2 ponownie po prawie 30 latach stanie Michael Mann. Reżyser chce rozpocząć zdjęcia do filmu jak najszybciej. Data wejścia na plan nie została jeszcze ujawniona. Jednak dotychczas przed produkcją tego projektu wstrzymywały go prace na planie Ferrari. Teraz gdy film ten trafił już do kin, Mann nie ma żadnych przeciwwskazań do prac nad Gorączką 2, tym bardziej, że w jednym z wywiadów potwierdził, iż projekt ten jest kolejnym na jego liście.

Obecnie Mann robi jeszcze ostatnie poprawki w scenariuszu Gorączki 2, która według niego ukaże nam zarówno co działo się po wydarzeniach z filmu z 1995 roku, jak i sprzed tych wydarzeń.

Jak na razie nie ma żadnych oficjalnych informacji na temat obsady ani fabuły filmu. Mocno łączonym z produkcją jest Adam Driver, jednak nic oficjalnie potwierdzone nie zostało.

Gorączka 2 nie uwzględniona jest jeszcze w żadnym harmonogramie premier.

