Jenna Ortega z główną rolą w filmie Taiki Waititiego? 0

Jenna Ortega, jedna z najpopularniejszych obecnie hollywoodzkich aktorek młodego pokolenia, znana z Wednesday oraz serii Krzyk, ma szansę zagrać w filmie Taiki Waititiego. Jak donoszą zagraniczne media, aktorka jest o krok od podpisania kontraktu.

Jeśli wszystko skończy się pomyślnie Ortega zagra Klarę w filmie Klara and the Sun. Fabuła tej produkcji opiera się na uznanej powieści Kazuo Ishiguro wydanej w Polsce jako Klara i słońce.

Klara to Sztuczna Przyjaciółka, wprawdzie nie najnowszej generacji, ale posiadająca niezwykłe zdolności poznawcze, pamięć i – co najważniejsze – empatię. Z witryny sklepu obserwuje ulicę, czekając na klienta, który ją stąd zabierze. Kiedy wreszcie los się do niej uśmiecha, jest gotowa jak najlepiej służyć nastolatce, dla której zostaje zakupiona.

Oryginalna wersja scenariusza wyszła spod pióra Dahvi Wallera, a Waititi wprowadził do niej poprawki. Zdjęcia do filmu rozpocząć mają się w marcu.

Waititi na swoim koncie ma kilka naprawdę dobrych produkcji. Zrealizował m.in. film Co robimy w ukryciu na podstawie, którego powstał serial. Stanął także za kamerą dwóch części kinowego widowiska z serii Thor: Thor: Ragnarok i Thor: Miłość i grom oraz komedii Jojo Rabbit. W swoich najbliższych planach ma realizację filmu należącego do sagi Gwiezdne wojny.

Źrodło: Dark Horizons, Lubimy czytać