Starz kasuje uratowaną przez siebie komedię erotyczną ''Minx'' 0

Erotyczna komedia Minx została anulowana po raz drugi. Stacja Starz dała jej nowy dom, po tym jak platforma Max skasowała ją po jednym sezonie. Teraz włodarze Starz podjęli podobną decyzję. Po emisji wyprodukowanego przez stację drugiego sezonu postanowiono anulować serial.

O przyszłości serialu Minx zadecydowały dane o jego oglądalności. Pomimo dobrych opinii i pozytywnego przyjęcia przez widzów, produkcja nie przyciągła przed ekrany wystarczającej liczby widzów, aby opłacało się ją dalej kontynuować.

Minx opowiada o pewnej kobiecie, feministce, która tworzy pierwszy na świecie erotyczny magazyn dla kobiet. Akcja serialu przenosi nas do Los Angeles z lat 70. XX wieku. Główna bohaterka to młoda, pewna siebie i mająca głowę pełną idealistycznych poglądów feministka imieniem Joyce. Chce stworzyć magazyn typowo dla kobiet. Jednak jej projekt zostaje odrzucany przez kolejne wydawnictwa, za sterami których stoją mężczyźni. Na jej drodze staje wtedy Doug – to specyficzny, pełen ulicznej mądrości dystrybutor niskobudżetowych filmów porno. Joyce łączy siły z mężczyzną i wspólnie rozpoczynają pracę nad wydaniem pierwszego erotycznego magazynu dla kobiet – ’’Minx’’. Tworząc go kobieta mierzy się z szukaniem modeli, niezbyt pochlebną opinią współpracowników oraz znajduje się w samym centrum wojny kulturowej. Czasopismo jednak osiąga sukces i na zawsze zmienia sposób patrzenia i myślenia kobiet o seksualności.

W rolach głównych wystąpili Ophelia Lovibond jako Joyce i Jake Johnson jako Doug Renetti.

Źrodło: Variety