Seria Johna Flanagana ''Zwiadowcy'' w adaptacyjnych planach Skydance 0

Skydance nabyło prawa do serii powieści fantasy autorstwa australijskiego pisarza Johna Flanagana. Mowa o sadze ’’Zwiadowcy’’. Wytwórnia ma w swoich planach na jej podstawie realizację pełnometrażowego filmu, a z czasem być może zrobienie z tego franczyzy.

Plan Skydance jest taki, aby do pierwszego filmu zaadaptować fabułę z dwóch pierwszych książek z serii, a są to Ruiny Gorlanu i Płonący most. Obecnie cała seria liczy aż 19 tomów. Studio nabyło także prawa do adaptacji dziewięciotomowej serii Flanagana Drużyna. Co do tej serii dalsze plany Skydance nie są na razie znane.

Zatrudniono już reżysera i scenarzystę do pierwszego planowanego projektu. Jest to Ted Melfi, który będzie także jednym z producentów obok Kim Quinn i Dany Goldberg.

Zwiadowcy to seria przygodowych powieści dla nastolatków, osadzona w fikcyjnym, stylizowanym na średniowiecze świecie. Bohaterem Ruin Gorlanu jest piętnastoletni sierota, Will, którego ojciec, odważny wojownik, zginął bohaterską śmiercią w starciu wojsk Araluenu ze zdrajcą, baronem Morgarathem. Will od najwcześniejszych lat marzy, by zostać rycerzem… Problem w tym, że do Szkoły Rycerskiej przyjmują młodzieńców silnych, muskularnych i dobrze zbudowanych. A Will, cóż, nie dość, że niski, to jeszcze chudy. Za to szybko ucieka. Już wydaje się, że chłopak będzie musiał zostać po prostu rolnikiem, gdy nagle na scenie pojawia się tajemniczy Halt – zwiadowca. I on jeden spośród mistrzów szkół decyduje się przyjąć Willa na ucznia.

Źrodło: Comingsoon, Lubimy czytać