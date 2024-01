Drugi sezon "Love Never Lies Polska" już 31 stycznia i 7 lutego, tylko w serwisie Netflix 0

Miłość nigdy nie kłamie, ale czy to samo można powiedzieć o uczestnikach "Love Never Lies Polska"? Eksplozja emocji na początek roku! Drugi sezon "Love Never Lies Polska" już 31 stycznia i 7 lutego, tylko w serwisie Netflix.

"Love Never Lies Polska"

Miłosne intrygi, emocje na krawędzi, a wszystko to z udziałem nowych uczestników powracającego z drugim sezonem programu Love Never Lies Polska. Razem z Mają Bohosiewicz ponownie zagłębimy się w historie par, które staną przed koniecznością rozliczenia się ze swoimi najgłębszymi sekretami. Wszystko po to, by zawalczyć o swój związek i wygrać nagrodę główną.

Sześć par wystawia swoją miłość na próbę, zamieszkując razem w willi, gdzie przez kilka tygodni ich prawdomówność sprawdzana jest przez nowoczesny wykrywacz kłamstw. Uczestnicy "Love Never Lies Polska" za każde kłamstwo stracą, a za mówienie prawdy otrzymają pieniądze. Program wygra para, która będzie ze sobą najbardziej szczera.

"Love Never Lies Polska" to polski program reality show w bibliotece Netflix, którego pierwszy sezon miał premierę w 2023 roku. W roli prowadzącej ponownie zobaczymy aktorkę i influencerkę Maję Bohosiewicz. Data premiery nowego sezonu zostanie ogłoszona wkrótce.

Źrodło: Netflix