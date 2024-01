Sequel filmu ''Nikt'' z Bobem Odenkirkiem nadal w planach 0

Ponad dwa lata temu producent filmu Nikt David Leitch po raz pierwszy wspomniał o możliwej kontynuacji tego akcyjniaka z gwiazdą Zadzwoń do Saula w roli głównej. Od tego czasu jednak nie mieliśmy żadnych wieści o tym projekcie. Teraz na jego temat wypowiedział się Connie Nielsen, twierdząc że prace nad sequelem trwają.

W trakcie jednego z ostatnio udzielonych wywiadów Nielsen, wcielający się w filmie Nikt w Becca Mansella, potwierdził że prace nad filmem są cały czas w toku. Nie zdradził jednak na jakim są one etapie. Prawdopodobnie nie doszło jeszcze do prac na planie, ale to tylko takie nasze przypuszczenia.

W czerwcu 2021 roku reżyser Ilya Naishuller powiedział, że pomimo nie otrzymania jeszcze zielonego światła, to prace nad kontynuacją już trwają. Dopiero w grudniu 2022 roku producentka Kelly McCormick oficjalne potwierdziła powstanie kontynuacji. Od tego czasu jednak nic o projekcie się szczególnego nie dowiedzieliśmy, oprócz podobnej informacji, że dalej jest w toku… Miejmy tym samym nadzieję, że wreszcie w najbliższym czasie poznamy jakieś dokładniejsze informacje na temat tej kontynuacji.

Nikt to historia niedocenianego ojca i męża Hutcha Mansella (Bob Odenkirk). Pewnego dnia w domu głównego bohatera dochodzi do włamania. Hutch nie podejmuje żadnej obrony przed przestępcami. Nastoletni syn, Blake oraz żona Becca (Connie Nielsen) są rozczarowani jego brakiem reakcji. Następstwem tego zdarzenia jest wyzwolenie u Hutcha uśpionych, mrocznych instynktów prowadzących na ścieżkę zła. Zmierzy się z poważnymi zagrożeniami dla niego i jego rodziny. Będzie musiał stawić czoła niebezpiecznemu przeciwnikowi. Hutch już nigdy nie pozostanie niezauważony.

