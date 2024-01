Josh Hutcherson potwierdza prace nad sequelem ''Pięciu koszmarnych nocy'' 0

Josh Hutcherson, gwiazda ubiegłorocznego horroru Pięć koszmarnych nocy, twierdzi iż trwają już prace nad kontynuacją. Projekt ten powstał na podstawie niezwykle popularnej serii gier survivalowych '’Five Nights at Freddy's’’.

W trakcie jednego z ostatnio udzielonych wywiadów Hutcherson zdradził, że kontynuacja jest już gotowa, jednak tylko na etapie scenariusza. Prace produkcyjne nad nią są dopiero na wczesnym etapie.

Wiem, że twórcy są teraz w trakcie dopracowywania historii i chcą zabrać się do działania tak szybko, jak to możliwe powiedział Hutcherson.

Mieliśmy nadzieję, że produkcja ta przypadnie publiczności do gustu, ale nikt z nas nie spodziewał się, że naprawdę przyciągnie tylu widzów przed ekran. Nie mogę się doczekać powrotu na plan dodał.

Wcześniej producent filmu Ryan Turek zdradził, że zdjęcia do filmu zaplanowano na wiosnę 2024 roku, a jego premierę na Halloween. Wszystko to mimo, iż projekt nie otrzymał jeszcze oficjalnie zielonego światła. Być może teraz po słowach Hutchersona, zmiana ta już nastąpiła, tylko nie przedostała się jeszcze do mediów.

Hutcherson wciela się w Mike’a Schmidta, młodego mężczyznę, który zmaga się z problemami, a także nawiedzają go echa przeszłości. Mianowicie ponad dekadę wcześniej jego młodszy brat zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Obecnie niedawno zwolniony i zdesperowany w poszukiwaniu pracy, aby móc zachować opiekę nad swoją dziesięcioletnią siostrą Abby, zgadza się podjąć pracę jako nocny ochroniarz w opuszczonej restauracji tematycznej – pizzerii Freddy’ego Fazbeara. Miejsce to jednak nie jest tym, czym się wydaje na pierwszy rzut oka i zaczyna go wciągać prosto w czarne serce niewypowiedzianego koszmaru.

Źrodło: ComingSoon