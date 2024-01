''Jeden dzień'' - zwiastun miniserialu Netflix powstałego w oparciu o książkę Davida Nichollsa 0

Netflix opublikował pierwszą zapowiedź swojego nowego limitowanego serialu '’Jeden dzień'’. To dramat romantyczny, który powstał w oparciu o fabułę bestsellerowej książki Davida Nichollsa.

Poznamy historię znajomości Emmy Morley i Dextera Mayhewa. To dwójka przyjaciół, a także i kochanków. Spotykamy ich co roku w jeden dzień, co daje nam wgląd w ich związek na przestrzeni ponad dwóch dekad.

Emmy i Dexter po raz pierwszy spotykają się 15 lipca 1988 roku, w noc ukończenia szkoły. Następnego dnia każde z nich rozchodzi się w swoją stronę. Gdzie jednak będą i na jakim etapie swojej znajomości tego dnia za rok i w każdym roku następnym? Na przestrzeni lat ich życie bardzo się zmienia, oni sami się zmieniają oraz relacje między nimi. Jedno jednak pozostaje niezmienne – ten jeden dzień odmienił ich życie na zawsze.

W rolach głównych występują Leo Woodall jako Dexter i Ambika Mod jako Emmy. Oprócz nich w Jednym dniu zobaczymy Essie Davis, Tim McInnerny, Amber Grappy, Jonny Weldon i Toby Stephens.

Na Jeden dzień składa się 14. odcinków. Ich premiera na Netflix 8 lutego.

Powieść Nichollsa została już raz przeniesiona na szklany ekran. W 2011 roku Lone Scherfig nakręciła film, w którym w rolach głównych wystąpili Anne Hathaway i Jim Sturgess.

Źrodło: Netflix